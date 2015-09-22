September 22, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於22:32:48 | 北部好玩
這家觀光工廠士翔翔說要來的,就找了一天來逛逛囉~
入場有場次時間限制,還好我們剛好跟上剛進場的那一梯次~
進入參觀後,先是看到大廳處幾個盔甲機器人,
再來是這個機器人,頭會左右擺動~
另一邊是正夯的鋼鐵人史塔克,超吸睛的,
不過導覽人員會要求你先進入看簡介影片,
最後參觀完再來拍照~
所以我們跟著進入這區,桌上有著機器人表演團,
各自表演著拿手專長呢~
然後導覽人員會介紹該工廠運用到哪些方面的機器~
進入另一區還可以看到機器人的進化過程,導覽人員會很仔細地解說~
甚至還有電音三太子機器版,和台灣黑熊機器人~
然後到了2013年還產出民族機器人~
在這一區可以看到許多機器人,還有一個感覺很舒適的客廳,
解說員會讓你看到機器自動化可以運用到日常生活上的那些~
然後再進入另一區,有些小機器人可以讓遊客自行操控,
但是遊客若多的話,可能會有時間限制~
還有一部很帥的坦克車,忘了拍照啦~
最後進入這一區,小朋友可以體驗機器人擂台囉~
這個部分是小朋友最盼望的吧~
可是也有時間限制,這個機器人會敲鐘提醒一局結束喔~
另一邊還有像鋼鐵擂台那種,可以利用肢體動作指揮機器人動作,
真的很適合親子一同遊玩的地方~
一場下來大概一小時,門票$150
祥儀機器人夢工廠
電話:03-3623452
地址:桃園市桃園區桃鶯路461號
電話:03-3623452
地址:桃園市桃園區桃鶯路461號