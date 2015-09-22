進入參觀後,先是看到大廳處幾個盔甲機器人,

再來是這個機器人,頭會左右擺動~

另一邊是正夯的鋼鐵人史塔克,超吸睛的,

不過導覽人員會要求你先進入看簡介影片,

最後參觀完再來拍照~

所以我們跟著進入這區,桌上有著機器人表演團,

各自表演著拿手專長呢~

然後導覽人員會介紹該工廠運用到哪些方面的機器~