September 28, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於10:06:34 | 北部好吃
這家位在台北東區的泰集泰式創意料理,早就很想來吃看看了,
尤其又是弟弟的同事有投資合夥,早已聞名許久~~
終於這天因為弟弟過生日而選擇來這裡吃飯囉~
一往樓下店裡走去,會先看到這面牆,很有泰式南洋風情呢~
聽說走酒店風,個人感覺是還好,只是燈光昏黃有酒店氛圍~
元桌上擺了一盆很典雅的花束,但很快服務員就把他收下去了~
桌上有透明立牌,是店家的招牌名菜,可以參考點菜~
但因為我們事先訂了合菜,由店家自由配菜囉~
先上來咖哩鮮蝦鳳梨炒飯兩份,因為認識的,所以主管招待,
小朋友很喜歡吃,味道很不錯呢~
再來一道是泰式料理常點的泰式椒麻雞,
炸的酥脆,沾上獨特泰式沾醬,好吃~~
南瓜咖哩龍蝦,味道濃郁,可淋在白飯上享用~~
或是塗抹在麵包上享用也很搭ㄛ~
這道光看造型就很吸睛了,蘆筍也很清脆新鮮~
接著這道冷盤,就有些辣,怕辣的小朋友沒吃,光是大人們也覺得有辣到,
這才像是吃泰式料理啦~像是涼拌木瓜,涼拌海鮮等...又酸又甜又辣,很夠味~
泰式檸檬魚,看起來很普通,吃起來肉質細緻甜美~
哇~這是小朋友最愛的月亮蝦餅囉~這家可是我們吃過的月亮蝦餅裡,
最大手筆,最厚,最有料的月亮蝦餅了,裡面可是整隻蝦呢~
而這道是松阪豬,料理的軟硬恰到好處,與沾醬搭配對味~
泰式涼片雞,一般我們吃泰式料理很少吃到這種,
因為我們有一半人是不吃辣的,所以這沒有辣的狀況下,
吃起來就像切薄片的油雞~~
泰式鮮蝦粉絲煲,蝦子夠大尾,其實這道我也會做~~^^
最後是到雞湯,還有摸摸喳喳,跟西米露,吃得太飽了~~
主管還招待了兩份南瓜布丁及冰淇淋,南瓜布丁還蠻特別的,聽說很好吃,
因為我不喜歡吃南瓜啦~
泰集是我們吃過最好吃最有創意的泰式料理,
也推薦大家聚餐可以到此享用~~~
地址：台北市大安區大安路一段８０號
電話：０２－８７７２４６１８