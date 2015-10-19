October 19, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於22:13:02 | 北部好玩
由新竹縣政府,縣議會,客家委員會主辦的客家文化嘉年華,
在新竹縣體育館周邊盛大舉行,
展期時間:2015/10/14~2015/10/25
僅僅幾天時間,趁著週日好天氣,我們一行人來湊熱鬧囉~
還以為有很多客家美食可以吃,結果也沒吃到米粉,
只買了一些蘿蔔糕,南瓜粿,紅龜粿,黑糖糕,柿餅,當中餐吃~~
場區劃分幾個部分,我們先從比較涼爽的室內體育館主題館部分參觀起~
在這裡可以看到新竹知名景點的展示介紹,
像是合興車站,薰衣草森林,新竹即將開幕的動漫園區...等
還有許多客家文化,海外客家名人錄,客家戲曲,歌曲,
可以讓小朋友了解到客家文化包含哪些
上員,合興,內灣等有名的車站,在近年來也成了熱門景點呢~
因為軌道在繪本裡常會出現吧~
主題館裡就分了好多個館,可以在這參觀許久,小朋友對動漫館比較有興趣,
還有一些客家文創商品可選購~
館內還有多媒體可讓小朋友體驗,很吸引小朋友呢~
而戶外,更有新竹綠世界的小動物來到現場,
有小朋友特愛的草泥馬,還有黃金大蟒蛇...等動物
還有小叮噹科學遊樂園的一些科學遊戲,
以及小朋友的攀岩,探索遊樂園,百寶樂園,這一區實在是太多小朋友在玩啦~
戶外還有薰衣草森林跟合興車站的特別展示區,
像這雨傘是最近加上的吧~竟有我的少女時代的主角名字耶~~
我喜歡合興車站那些感性的木籤...
有些錯過,是會錯過整個人生的...
一整個就是很浪漫的畫風~~
這個旁邊是一個很大的迷宮,用一些回收寶特瓶,空塑膠瓶,空台啤的瓶子,
或壞掉的冰箱電視圍起來的一塊區域~
再來是一些客家農業產業介紹區
這裡可以看到客家染衣,及做粿的器具等
還有一區竹夢饗宴可讓小朋友在盡情玩乾草,
應該是很難得可以這樣玩吧~
戶外的真心花海很大一片,天氣好格外美麗~
展期剩下幾天,又遇到颱風恐會來,好在我們先參觀囉~
環保熊熊花園,這裡也是擠滿人在拍照,
有興趣的朋友趁展期趕緊去參觀吧~
或是可參考官網: http://2015hakka.net/