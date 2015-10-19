館內還有多媒體可讓小朋友體驗,很吸引小朋友呢~

而戶外,更有新竹綠世界的小動物來到現場, 有小朋友特愛的草泥馬,還有黃金大蟒蛇...等動物

還有小叮噹科學遊樂園的一些科學遊戲,

以及小朋友的攀岩,探索遊樂園,百寶樂園,這一區實在是太多小朋友在玩啦~