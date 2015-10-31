October 31, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於23:06:58 | 中部好玩
那一天連休假期,我們來到沙鹿區看小小兵的彩繪巷,
這裡與我們桃園大溪的彩繪巷有著天壤之別~
大溪的小小兵彩繪巷在視覺上比較豐富,用色鮮明大膽,也比較有主題背景,
甚至大溪的小小兵有角色模擬~
而沙鹿區的小小兵明顯背景單調了些,
這有個很像是瑪里歐的裝扮~
大部分都是原汁原味的小小兵啦~當然依舊是可愛,
小朋友來都會在每一幅前面站很久拍照,所以拍照要有耐心~~
這裡的彩繪牆邊,因為就是停車格,很容易會被車給擋住喔~
所以拍照真的要靠運氣,還好當天我們算早到,車擋得並不多~
而且在這附近,也很難有位置停車,因為附近就是火車站,市場街上,
算是鬧區,所以要逛彩繪巷,找停車位也要靠運氣啦~
沙鹿區比以往熱鬧許多,我想因為這些彩繪,
勢必會引入更多人潮,為沙鹿帶來商機,
但希望遊客能為當地保有乾淨的風貌,
走過也不要留下垃圾痕跡喔~
洛泉里這條小小兵彩繪巷並不長,拍照順暢的話,大概十五分鐘就可以拍完,
建議安排下個景點~附近還有個彩繪巷,也可以順道過去欣賞喔~
欣賞完超夯的小小兵後,我們接著到下一個彩繪巷去囉~請看下篇喔~
沙鹿區小小ㄅ冰彩繪巷
台中市沙鹿區文昌街38號對面