那一天連休假期,我們來到沙鹿區看小小兵的彩繪巷,

這裡與我們桃園大溪的彩繪巷有著天壤之別~



大溪的小小兵彩繪巷在視覺上比較豐富,用色鮮明大膽,也比較有主題背景,

甚至大溪的小小兵有角色模擬~



而沙鹿區的小小兵明顯背景單調了些,

這有個很像是瑪里歐的裝扮~



大部分都是原汁原味的小小兵啦~當然依舊是可愛,

小朋友來都會在每一幅前面站很久拍照,所以拍照要有耐心~~



這裡的彩繪牆邊,因為就是停車格,很容易會被車給擋住喔~

所以拍照真的要靠運氣,還好當天我們算早到,車擋得並不多~



而且在這附近,也很難有位置停車,因為附近就是火車站,市場街上,

算是鬧區,所以要逛彩繪巷,找停車位也要靠運氣啦~



沙鹿區比以往熱鬧許多,我想因為這些彩繪,

勢必會引入更多人潮,為沙鹿帶來商機,

但希望遊客能為當地保有乾淨的風貌,

走過也不要留下垃圾痕跡喔~



洛泉里這條小小兵彩繪巷並不長,拍照順暢的話,大概十五分鐘就可以拍完,

建議安排下個景點~附近還有個彩繪巷,也可以順道過去欣賞喔~



欣賞完超夯的小小兵後,我們接著到下一個彩繪巷去囉~請看下篇喔~



沙鹿區小小ㄅ冰彩繪巷

台中市沙鹿區文昌街38號對面

