November 15, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於11:09:46 | 中部好玩
離開小小兵彩繪巷後,我們來到這個不同風格的彩繪巷,
巷口看到這個黑貓大酒家,彷彿在告訴我們要走入另一個世紀了~
果然復古風的彩繪映入眼簾,紅磚瓦的舊式房子大門牆壁彩繪,
讓我想到我們雲林外公家也是這樣的三合院呢~
這裡還挺安靜的,有種回到那個單純年代的感覺~
門口兩隻貓咪可真栩栩如生呀~
還有剛才的電話亭,現在手機時代,還真的已經看不到電話亭了~
再來是水果店,整個超立體的,就像真的有個老闆站在那問著,
你要買甚麼水果呢?這裡的水果正在大俗賣,而且永遠新鮮喔~
光看那水果的色澤,讓愛吃水果的我,都想上前去買了~
因為這裡的彩繪巷沒有很連續,需要再走進拐幾個彎的巷子,
巷口有個熱心的阿伯指引我們並告訴我們哪裡有彩繪牆,
這一面牆是訂製旗袍的服裝店,也太有氣質了啦~
量身打造的旗袍專賣店,淑女必逛~~
這時突然看見有人在賣糖葫蘆耶~~翔翔也想吃,
呵~~原來也是彩繪牆阿,不過這位阿伯沒穿鞋耶~
讓我連想到以前外公在鄉村也是這樣都不穿鞋就在村子裡走來走去的~
更是有那個時代的感覺呢~
印象中糖葫蘆老闆都會搖著鈴,吸引路邊小孩來買~
接著遇見這兩個可愛的小孩,這是~~我的少女時代彩繪版嗎
有一種青澀純純的愛意在其中蕩漾呢~
接著我們到這美仁國小,裡面可沒有國小喔~是一般住家啦~
牆邊這兩個立體的小孩很可愛耶~
一個是在看有沒有老師在門口嗎?一個正準備爬牆逃課吧~
再來我們看到這個鄉下的雜貨店,現在在某些鄉村地方還是可以看到呢~
復古的風味,寫實又細膩的畫作,我邊跟小朋友說著那個年代的事...
但對於我們住在都市的居民,小朋友就沒有看過囉~
現在小朋友只知道買東西到便利商店或大賣場啦~
走進另一條巷子,這裡有點窄,拍這兩面牆要角度跟地方,
個人覺得這個男生正癡情的等著要拿情書給對面房子裡的女生吧~
但這樣看過去真的好像他就站在眼前呢~
實在佩服彩繪的作者~
可惜對面並沒有甚麼美女在那,而是這面騎著三輪車的大叔,
頓時少了那點浪漫詩意的感覺,哈哈~~
最後我們在另一條巷子裡看的彩繪牆是這個小麵攤,
好像我就真的坐在那裏,但其實是假裝,站的我的腿有點酸啦~
這裡的彩繪巷還並不太多,但個人還蠻喜歡它的畫風,
覺得很值得來這走一走欣賞一下的~~