可惜對面並沒有甚麼美女在那,而是這面騎著三輪車的大叔,

頓時少了那點浪漫詩意的感覺,哈哈~~

最後我們在另一條巷子裡看的彩繪牆是這個小麵攤,

好像我就真的坐在那裏,但其實是假裝,站的我的腿有點酸啦~

這裡的彩繪巷還並不太多,但個人還蠻喜歡它的畫風,

覺得很值得來這走一走欣賞一下的~~