再來是朋友們的點墨魚燉飯,吃不慣燉飯的我,總覺得米心太硬~

還有湯跟飲料,基本上我們是分享餐,大家一塊享用,

但是這一餐真的不便宜,出乎我想像之外,

純粹就是來吃氣氛的~~

連白開水都沒供應,讓我們有點傻眼,點白開水或氣泡白開水要$90,

然後我們還後悔點了氣泡白開水,哈哈~~

也算是種回憶啦~

Buono Bella義式紅磚瓦餐廳



地址：新竹市南大路525號

電話：03-561-1172

營業時間：11:30 - 22:00