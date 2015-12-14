December 14, 2015
rebaca0210 在天空部落發表於22:18:33 | 北部好吃
趁著朋友們約好要到山上採砂糖橘,
我便提議了要來這裡朝聖吃中餐~
就是這棟紅磚瓦餐廳,偶像劇"喜歡一個人"拍攝景點,
後來才知道,原來另一部偶像劇"唯一繼承者"也在這裡拍攝耶~
因為有偶像劇的加持,所以這餐廳迅速竄紅,
用餐時間未到,是不開放進入餐廳拍照的~~
所以我們一行人在外面拍了不少照片殺時間~~
紅磚瓦就是有一種獨特的味道,怎麼拍都好看~~
沒想到前面種了一顆楊桃樹,讓我捕捉到這幾個小楊桃可愛的模樣~
進入餐廳後,發現原先爬文看到的紅色摩托車已經換成白色的了~
我開始拍起店內擺設,不過沒太多吸引人的~
一隻踩著魚的貓,大膽鮮豔的色彩,有點似曾相識的感覺~~
接著我走到二樓,劇裡餐廳的員工總會聚在這裡聊天~
屋外陽光太耀眼了,我還是躲回屋內準備用餐吧~
先上來這道大章魚腳,味道是還不錯,又軟又沒腥味~
接著上沙拉,也是烤過的~
印象中好像是核桃蘋果pizza,挺好吃的~
香蕉巧克力甜的pizza,對於愛吃甜食的我來說,是很好吃,
但吃了第三塊後也是會感覺甜啦~
再來是朋友們的點墨魚燉飯,吃不慣燉飯的我,總覺得米心太硬~
還有湯跟飲料,基本上我們是分享餐,大家一塊享用,
但是這一餐真的不便宜,出乎我想像之外,
純粹就是來吃氣氛的~~
連白開水都沒供應,讓我們有點傻眼,點白開水或氣泡白開水要$90,
然後我們還後悔點了氣泡白開水,哈哈~~
也算是種回憶啦~
Buono Bella義式紅磚瓦餐廳
還有湯跟飲料,基本上我們是分享餐,大家一塊享用,
但是這一餐真的不便宜,出乎我想像之外,
純粹就是來吃氣氛的~~
連白開水都沒供應,讓我們有點傻眼,點白開水或氣泡白開水要$90,
然後我們還後悔點了氣泡白開水,哈哈~~
也算是種回憶啦~
Buono Bella義式紅磚瓦餐廳
地址：新竹市南大路525號
電話：03-561-1172
營業時間：11:30 - 22:00