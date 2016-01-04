我喜歡這種課堂風格的桌椅,

讓人回味無窮,又掩不住它的可愛~

今夜星辰的重頭戲是草泥馬,及駱馬,

現在許多農場都有草泥馬,好像就變得不稀奇了~

不過我們還是頭一次看到這些草泥馬吐口水耶~超驚喜的,

而且還看到駱馬生氣的樣子,有不虛此行的感覺~~