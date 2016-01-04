January 4, 2016
rebaca0210 在天空部落發表於21:15:11 | 中部好玩
感謝這一天天氣晴,我們來到彰化新景點--今夜星辰,
我們都對這個景點的命名很不解,是不是比較適合夜晚來呢?
入口買了票後,我們便進入園區,
兩旁是可愛的胡桃鉗娃娃在歡迎著我們~
接著是一排可愛有著鮮豔色彩的信箱,
這已經是蠻常見的造景了,但還是很愛拍這個~
然後有一輛馬車正停在前方等著我們,
這馬車可以上去拍照,但這匹馬可不行唷~
完全就是很公主風的馬車~
馬車旁邊有著一隻坐在搖籃裡的狗娃娃,他正在這曬太陽,
也是不能坐上去的,只能站在牠旁邊拍照~
今夜星辰隨處可見可愛的娃娃,可以讓小朋友拍照用,
不過這隻熊熊實在是太大隻了,讓人很想抱抱牠呢~
走上019步道,這走道兩旁設置了掛鐘,
每個上面的掛牌寫著不同的浪漫字句,
不過竟然沒有聽到有人去敲鐘,倒讓人很意外呢~
"鐘椅在一起"-->終於在一起,
這樣安排也行,實在服了啦~
如果不看解說文字,我一定看不出來是船的造型,
妙的是,這裡沒有人要上去拍照耶~我今天拍照可真輕鬆~
這裡有一隻熊靜靜的在玩著鞦韆,模樣煞是可愛~
還好我們到時間算早,拍這個景還不用等,
索性就連拍了四個字回家玩合成~~^^
現在景點似乎都要有這類浪漫的字體,才夠吸引人~
大紅囍字蠻適合來拍照的新人用的~
在用餐區附近看到這隻頑皮豹,它的造型實在是太Q了,穿裙子耶~哈哈~~
我還不曾看過景點放頑皮豹的啦~
還有個很童話風的房子造景,但他的裡面可是廚房喔~禁止進入的~
坐在屋外拍照感覺還不錯~
熊娃娃還真的不少,又一隻可愛的熊熊,
白色的拉車,很有浪漫的FU~~
我喜歡這種課堂風格的桌椅,
讓人回味無窮,又掩不住它的可愛~
今夜星辰的重頭戲是草泥馬,及駱馬,
現在許多農場都有草泥馬,好像就變得不稀奇了~
不過我們還是頭一次看到這些草泥馬吐口水耶~超驚喜的,
而且還看到駱馬生氣的樣子,有不虛此行的感覺~~
不過今夜星辰除了草泥馬之外,還養了一堆的天竺鼠,
另外還有孔雀,浣熊...動物,果然是很適合親子遊的園區~
還有一些很可愛的小木屋,雖然不知道這些小木屋真正的用意是甚麼,
但當作是造景的話,也挺可愛的,蠻有童話風的~
在有手機的時代後,電話亭就變成一種復古風了,
不過還是頭一次看到電話亭外有胡桃鉗娃娃,倒挺特別~
草泥馬相框,站進框內拍張立體照留念吧~
又一隻大大的熊,很可愛但覺得他好孤單喔~
這園區裡真是隨處可見可愛的熊娃娃~
遠遠一看,是南瓜耶~好童話好可愛喔~
而且還有一個小風車,這一區整個就像走進森林童話了~
今夜星辰休農場((門票可抵消費))
地址：彰化市東區石牌里石牌路一段428號