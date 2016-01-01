本來打算這些泰迪熊移到台北展覽時才要去抓熊的,

但剛好這一天我們來到台中玩,就趁著活動第二天先來湊熱鬧囉~

這是第三年的泰迪熊展覽了,我也因此追了三年..

真是想不到牠竟然可以連辦三年展覽...

而且三年的贊助商都以不同造型的泰迪熊登場~