January 1, 2016
rebaca0210 在天空部落發表於22:48:17 | 中部好玩
本來打算這些泰迪熊移到台北展覽時才要去抓熊的,
但剛好這一天我們來到台中玩,就趁著活動第二天先來湊熱鬧囉~
這是第三年的泰迪熊展覽了,我也因此追了三年..
真是想不到牠竟然可以連辦三年展覽...
而且三年的贊助商都以不同造型的泰迪熊登場~
只是這一次因我們還有下一個景點要去,
所以就只拍了台中公園裡的這七十幾隻,
來台中好幾次,還是第一次走進台中公園,
據說在台中展覽就有上百隻,看來我錯過有二十幾隻喔~
但帶回來的這些也夠回味了,
每一隻都超萌的,不過這裡拍照排隊會有點擁擠,
過路實在不太方便,我還是比較喜歡前兩次在勤美綠園道那寬敞的空間~
西堤今年除了盤子上有牛排之外,又出了拿菜單的熊熊,
而這一組裡的獅子王是讓小朋友超愛的,拍照可是很多人排隊呢~
那天天氣很熱,看到這隻熊,讓人真的很想一嚐冰淇淋呢~
這一組裡,特別愛這隻漸層色彩效果的熊熊,就有一種夢幻的格調~
這一組裡都很可愛,但特別要拉出這隻,因為他的造型有別其他熊熊的模型,
讓人很佩服這些廠商背後的設計人員呢~
小朋友對這熊熊很有印象,因為看過"陣頭",
對九天民俗技藝有一些些了解,所以它們一看就知道是打鼓的造型~
這一隻個人也超愛的,因為我愛吃蘋果~~^^
另外是因為他的頭髮有夠Q的啦~~
然後機會教育,為什麼要拿著蘋果呢?請小朋友想想囉~
最後來小性感一下,雖然今年沒有看完全部的熊熊,
但也看了七成,就滿足囉~喜歡泰迪熊的朋友們,
別錯過今年熱鬧登場的展覽了~
2015年樂活熊城市嘉年華：
第一波活動地點：臺中公園與中區舊城
展期：2015年12月12日~2016年1月14日
第二波活動地點：臺北士林官邸
展期：2016年 1月16日~2016年 2月18日