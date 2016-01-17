January 17, 2016
rebaca0210 在天空部落發表於14:21:41 | 中部好玩
經由網路文章介紹,我們也來到這個小景點
這裡以窯燒貓為主題,可以看見各種姿態可愛的貓咪~
不過...也有相當逗趣的,就像這上面3D立體的貓咪,實在有些不像貓咪耶~
這個在廟旁,田徑小道的牆邊,一連串的貓咪在等著大家拍照呢~
還是胖胖的,圓圓的,比較吸引小孩吧~
也有正走在牆上的,不曉得牠想走到哪去呢?
喜歡貓咪的朋友,應該會很喜歡這裡許多的窯燒貓吧~
生動可愛,栩栩如生~
色澤也相當豐富漂亮,一隻吃魚的貓~
還有躺在一角,賴著撒嬌的貓咪~
這隻圓滾滾的,有點像加菲貓正在招手~
這隻的長相與表情,在卡通裡很常見呢~
這兩隻長得實在讓我有點懷疑,這是貓咪嗎?
這是想吃魚的貓吧~~呵呵~也太表露無疑了~
接著一旁紅磚步道上,都是比較大隻立體的貓~
這邊的貓咪採擬人化,都有彩妝與衣服呢~
非禮勿聽貓~~
可以弄成3D的龍貓公車,真的讓人相當佩服呢~
正面背面,把人物也立體出來,整個感覺都有了~
這尊很有長者老師之類的感覺~
非禮勿視貓~~
非禮勿言~~
臉紅紅小害羞的模樣煞是可愛~
這個頭抬得太高了,我拍不到她的表情~XD
還有大小龍貓,表情可愛,窯燒能把風格表現出來,真的很厲害~
沒有立體KITTY貓,只有地上紅磚瓦上的印子~~有點小失望耶~
就連小叮噹都有啦~
廟邊還有一隻招財貓~~這個景點不大,但能看見田中窯燒的文化,
還有許多可愛貓咪的表情與姿態,也是值得來走一走的~
彰化田中窯燒貓咪